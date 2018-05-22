نشاط في عين التينة مرتبط بجلسة مجلس النواب غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2018 - 21:29
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لبنان: رئيس السن النائب ميشال المر يدعو مجلس النواب للانعقاد عند الـ12 من ظهر الغد لإنتخاب هيئة مكتبه
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تكتل لبنان القوي يؤيد تبني ترشيح الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة ويرشح النائب ايلي الفرزلي لنيابة رئاسة مجلس النواب
تجمع العلماء المسلمين يستقبل وفدا من حركة الأمة ولقاء الجمعيات والشخصيات الاسلامية الذي أكد دعمه للمقاومة لتحرير الأرض
الشيخ حسان عبدالله خلال اللقاء: نتائج الإنتخابات أثبتت أن الشعب مع المقاومة ونأمل أن تترجم الحكومة المقبلة هذا الخيار
شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن يدعو الى تحصين تحرير الـ 2000 بمزيد من الوحدة الوطنية والاستقرار والعمل التنموي
لبنان: الجيش يطوق مكتب الوزير محمد كبارة بمنطقة التل في طرابلس حيث يختبئ عدد من المطلوبين أطلقوا النار على دورية للجيش
أفغانستان: مقتل 16 شخصا وإصابة 38 آخرين معظمهم من المدنيين في انفجار شاحنة صغيرة في قندهار في جنوب البلاد
روسيا واليابان: لدينا الحق بفرض رسوم جمركية على الصادرات الاميركية مشابهة للتي فرضتها الأخيرة على الفولاذ والألمنيوم
فرنسا: موظفو القطاع العام ينضمون إلى إضراب عمال سكك الحديد للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر الشاشة الجمعة عند الساعة 5:30 عصرا
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
نشاط في عين التينة مرتبط بجلسة مجلس النواب غداً
منذ 52 mins
22 May، 2018
تقارير مصورة
في عين التينة نشاطٌ مرتبطٌ بالجلسة الاولى لمجلسِ النوابِ غدا .
المصدر:
المنار
الرئيس نبيه بري
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