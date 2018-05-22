لا يخلو منزل من المنشفة، فهي متعددة الاستعمالات، بعضها يستخدم للجسم والبشرة، وأخرى للمطبخ وتجفيف الأواني والاستحمام، لكنها تعد بيئة حاضنة للجراثيم والبكتيريا، فهي تحفظ الرطوبة بداخلها.

عادةً ما تكون المطابخ والحمامات هي أقذر أجزاء المنزل أو العمل، وتلك الغرف هي المكان الذي تستخدم فيه المناشف باستمرار.

يمكن أن تحتوي مناشف المطبخ على الاف البكتيريا القولونية الخطرة، التي توجد في البراز وتؤدي إلى تفشي الإسهال والتسمم الغذائي، فماذا عن المناشف الموجودة في الحمام التي يتقاسمها أفراد العائلة!

يعد تقاسم مناشف الحمام، أمراً شائعاً في المنازل بين الأشقاء والأزواج، ولأنها تستخدم لتنظيف أجزاء مختلفة من الجسم، فإنها تلتقط بسهولة البكتيريا من الجلد، والجانب الخلفي من الجسم، والأعصاب، والإبط، وبين أصابع القدم، تسبب الأمراض المعدية:

1. التهاب الملتحمة: هي عدوى تصيب العينين نتيجة عوامل عدة أهمها مشاركة المناشف مع الأخرين، قد تكون بسبب البكتيريا أو الفيروسات، وتشمل الأعراض: ألم في العينين، الإحمرار، الحكة والقيح، التدميع.

2. الالتهابات الجلدية: قد يؤدي تقاسم المناشف، أو استخدامها دون غسل، إلى الإصابة بالالتهابات الجلدية بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، ويمكن أن تظهر نفسها على شكل طفح جلدي مع إفرازات تشبه القيح والبثور أو الجرب.

3. الجرب: الجرب هو مرض جلدي يثير الحكة، تسببه عوامل عدة من بينها تشارك الأدوات الشخصية، يظهر على شكل بثور أو قروح صغيرة في أجزاء معينة من الجسم. ينتشر بين الأصابع، والسطح الداخلي للمعصم، ومنطقة الخصر، والسرة، والأعضاء التناسلية.

4. التراخوما: قد يسبب تشارك الأدوات الشخصية أو الإتصال الجنسي مرض التراخوما، وهو عدوى بالغة الخطورة يمكن أن تؤدي إلى العمى بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، يحدث بسبب فيروس يسمى TRIC. تظهر العدوى بتفريغ العين الشبيه بالقيح مع خدش القرنية والملتحمة وتشوه الجفن.

نصائح لتفادي أمراض المنشفة

إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار قبل وبعد استخدام المناشف سواء في المطابخ أو الحمامات:

-أغسل المناشف قبل استخدامها: قم بنقع المناشف فى محلول من الماء والخل الأبيض حتى يحافظ على ثبات صبغة الألوان، ثم قم بغسلها وتجفيفها وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة قبل الاستخدام الأول.

-اغسل جميع المناشف باستمرار: عليك غسل المناشف مرتين أسبوعياً على الأقل، لكن إذا كان شخص ما في منزلك مريضاً، فعليك زيادة عدد مرات الغسيل، فالمناشف بيئة حاضنة الجراثيم، ويمكن بسهولة نقلها من شخص إلى اخر، لذلك حافظ على درجة حرارة الماء فوق 130 درجة فهرنهايت عند غسلها لتتمكن من قتل الأنفلونزا وغيرها من الفيروسات الخطيرة.

-لا تشارك المناشف مع أحد: لا ينبغي أن تشارك غيرك في المناشف، فذلك قد يعرضك للإصابة بأمراض عدة.

-أغسل المناشف بعد جفافها: دع المناشف تجف قبل وضعها في الغسالة حتى لا تتكاثر البكتيريا داخلها بفعل الرطوبة.

-قم بشراء المناشف المناسبة لاحتياجاتك: إذا قمت بشراء منشفة ذات جودة منخفضة، فإنها لن تقدم لك النتائج التي تريدها، عليك اختيار المنشفة المصنوعة من القطن بنسبة 100 ٪ .

-تنظيف مناشف الوجه بعد كل استخدام: لتتجنب دخول البكتيريا إلى مسام الوجه الحساسة، استبدل المناشف التي تستخدمها على وجهك بعد كل استخدام.

-اضبط الغسالة على أعلى درجة حرارة: تستطيع المياه الساخنة للتخلص من البكتيريا التي تحتضنها المناشف، أي حرارة فوق 90 ​​درجة فهرنهايت ستكون جيدة لتوفير حماية لك ضد الجراثيم، لكن استخدام درجة الحرارة على 130 درجة فهرنهايت ستضمن لك نتائج أفضل.

-أغسل المناشف وحدها: حافظ على المناشف منفصلة عن غيرها من الأقمشة مثل الملابس أو الملاءات، فلا تحتاج الملابس العادية عادة إلى غسلها في درجة حرارة عالية.

المصدر: ويب طب