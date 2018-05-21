ادت جينا هاسبل اليمين الاثنين بحضور الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وأصبحت في سن 61 أول امرأة تتراس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) التي انضمت الى صفوفها منذ اكثر من 30 عاما.

وقالت هاسبل انها “تشعر بفخر كبير” كونها اول امرأة يختارها الرئيس لادارة سي آي ايه، مشيدة بـ”شجاعة” نساء قبلها حاربن “الصور النمطية” و”فتحن الابواب”. واضافت “أنا هنا بفضل هؤلاء البطلات اللواتي لم يبحثن عن المجد ابدا، بل كن مصدر الهام”.

وتابعت “لقد فعلنا ذلك” مخاطبة فتاتين من الحضور تبلغان من العمر 6 و7 سنوات ارسلتا لها كلمة تشجيع.

وخلال كلمته في احتفال اقيم في مقر الوكالة، اشار ترامب الى “الخطوة” المتعلقة بوصول امرأة الى رئاسة سي آي ايه.

وتخلف هاسبل التي ثبتها مجلس الشيوخ رغم دورها المثير للجدل في برامج التعذيب بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001، مايك بومبيو وزير الخارجية.

وكان ترشيحها اثار جدلا لانها ادارت خلال اشهر من العام 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند، حيث تعرض معتقلون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة للايهام بالغرق، وهو أسلوب غير قانوني وفقا للقانون العسكري لكن الرئيس جورج بوش سمح به بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية