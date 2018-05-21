أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، بالتعاون الجيد بين روسيا والهند على مستوى وزراتي الدفاع في البلدين. وقال بوتين، خلال لقائه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، “لدينا اتصالات وثيقة للغاية وتعاون جيد بين الدوائر العسكرية، وكل هذا يدل على مستوى استراتيجي عال جدا لشراكتنا.” كما أشار الرئيس الروسي إلى العمل المشترك بين البلدين في مجال السياسة الخارجية، خاصة في منصات الأمم المتحدة ، والبريكس و منظمة شنغهاي للتعاون. هذا ووصل رئيس وزراء الهند في وقت سابق من اليوم، إلى سوتشي، للمشاركة في قمة، غير رسمية، بين قادة روسيا والهند، تمنح الفرصة “لتبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية على المدى الطويل، بهدف زيادة تعزيز الشراكة الإستراتيجية المميزة” ، بحسب ما أفادت الخارجية الهندية في بيان لها، ومن المتوقع أن يناقش مودي وبوتين أيضاً، أولويات التنمية الوطنية وقضايا العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية