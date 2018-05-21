يعد الصيام وسيلة مثالية لانقاص الوزن عند بعض الأشخاص، بينما يكون سببا في زيادة الوزن لأشخاص آخرين، والسبب هو عدم اتباع إرشادات خبراء التغذية، فيما يتعلق بتناول وجبة إفطار صحية.

ويعتقد بعض الأشخاص أنه يجب الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات المختلفة عند الإفطار لتعويض ما فقده الجسم خلال ساعات اليوم، التي قد تتجاوز 15 ساعة في بعض البلدان.

لكن هذا الاعتقاد يقود إلى زيادة الوزن، بحسب تقرير لموقع “إرم نيوز” الإماراتي، الذي لفت إلى تأكيدات أحد خبراء التغذية، أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة عند الإفطار قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

ولفت التقرير إلى أهمية أن تكون وجبة الإفطار متوازنة، وأن تحتوي على البروتينات الحيوانية والنباتية والفيتامينات المطلوبة.

واعتبر التقرير أن كلمة السر لإفطار صحي تكمن في تناول ثلاث حبات من التمر، لإعطاء الجسم السعرات الحرارية اللازمة، التي فقدها خلال نهار رمضان، ثم نتناول طبق شوربة ساخنة، أو طبق من السلطة الخالية من الملح، قبل أن يبدأ الشخص في تناول الوجبة الأساسية.

المصدر: سبوتنيك