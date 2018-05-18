توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية ،٢٧ درجة على الساحل معدل هذا الشهر) وارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويحتمل ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. (نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية).

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وشمال شرق مصر تسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث تبدأ بالانحسار تدريجياً.

ملاحظة : يرجى الاكثار من شرب المياه و الانتباه من خطر اندلاع حرائق حرجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً ويحتمل ظهور طبقات من الغبار في الأجواء .

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية ،٢٧ درجة على الساحل معدل هذا الشهر) وارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويحتمل ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. (نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية).

– الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 19 و 36 درجة، فوق الجبال ما بين 20 و 31 درجة، في الارز ما بين 12 و 22 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين ١٥و٤٠ كلم/س.

– الانقشاع: جيد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ١٥ و ٤٠ %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٩ ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية