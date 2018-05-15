يعتقد العلماء أن هذه الخضار قد تنقذ الحياة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن البروكولي مفيد جدا لبكتيريا الأمعاء، كما أن جهاز المناعة يعتمد على هذا النبات بنسبة 70%.

فعندما تصل ألياف البروكولي إلى الأمعاء الغليظة، حيث توجد معظم بكتيريا الجهاز الهضمي وتبدأ بتناوله، ما يؤدي إلى تشكيل سلاس قصيرة من الأحماض الدهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحماض تملك أهمية كبيرة للجسم، فهي تقوي الحماية من الميكروبات والفيروسات والالتهابات، كما تؤثر بشكل مفيد على أنسجة القلب والمخ والعضلات. وتحسن الأحماض من عملية استقلاب الشحوم في الكبد وتساعد على بقاء الميكروبات المفيدة في الأمعاء. كما تفيد بعض المعلومات أن هذه الأحماض قادرة على اختراق الخلايا وتغيير نشاط الجينات ومنع الإصابة بالسرطان. لذلك يؤكد العلماء على قدرة البروكولي على إنقاذ الحياة.

المصدر: سبوتنيك