أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 4 خروقات، بينما سجل الجانب التركي خرقا واحدا. وأضافت الوزارة في نشرتها: “ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات في محافظتي، حلب (2) واللاذقية (2) . أما الجانب التركي فرصد خرقا واحدا (1) في محافظة درعا.

هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي، لم يقم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ أية عمليات إنسانية. وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية إلي تم تنفيذها 1804 عمليات وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 66. 2556طن. وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة، قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور بعثة الأمم المتحدة لتقييم الوضع في مدينة دير الزور. كما أنه تم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 25 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 80059 شخصا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2509 مراكز. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية