ذكر موقع “إكسبريس” البريطاني أن الإنسان قد يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وبنوبة قلبية في حال كان يستخدم زيت “فول الصويا” في طهي طعامه.

وأوضح المصدر، نقلا عن جوش آكس، خبير في التغذية، أن زيوت الصويا تعزز الالتهابات في الجسم، وبالتالي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية على حد سواء، وهناك الكثير من الأطعمة التي تعزز الالتهاب مثل زيت الذرة وفول الصويا ومنتجات الألبان التقليدية، يجب تجنب هذه الأطعمة وخصوصا زيت الصويا، إذ يحتوي بشكل مرتفع على أحماض أوميغا 6 الدهنية التي يمكن أن تساهم في حدوث التهاب”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن النوبة القلبية تحدث بسبب نقص الدم، الذي يصل إلى القلب، مضيفا أن أعراضها تشمل آلام في الصدر والسعال وبالإحساس بضيق في التنفس.

ويأتي هذا التقرير لينفي ما كانت دراسات علمية سابقة كشفته بخصوص فوائد زيت الصويا، حيث قالت إنها تحارب أمراض القلب والشرايين وتمنع هشاشة العظام.

المصدر: سكاي نيوز