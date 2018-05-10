قال د. هيرمان جوزيف كال إن آلام البطن ‫لدى الأطفال قد ترجع لأسباب نفسية، موضحا أنه في البداية ينبغي ‫إجراء فحوصات شاملة، بما في ذلك فحوصات بالموجات فوق الصوتية.

‫وأضاف طبيب الأطفال أنه بعد استبعاد وجود سبب عضوي، يمكن استشارة طبيب ‫نفسي.

ولهذا الغرض، ينبغي على الوالدين تدوين موعد حدوث الألم. فعلى سبيل ‫المثال إذا كان الطفل يعاني آلام البطن على مدار الأسبوع ويتخلص منها ‫في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الدراسية، فيعد هذا مؤشرا واضحا على أن الآلام ترجع لسبب نفسي، حيث ربما يتعرض الطفل للسخرية بالمدرسة أو ‫يواجه مشاكل في التحصيل الدراسي.

المصدر: dpa