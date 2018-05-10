قال د. هيرمان جوزيف كال إن آلام البطن لدى الأطفال قد ترجع لأسباب نفسية، موضحا أنه في البداية ينبغي إجراء فحوصات شاملة، بما في ذلك فحوصات بالموجات فوق الصوتية.
وأضاف طبيب الأطفال أنه بعد استبعاد وجود سبب عضوي، يمكن استشارة طبيب نفسي.
ولهذا الغرض، ينبغي على الوالدين تدوين موعد حدوث الألم. فعلى سبيل المثال إذا كان الطفل يعاني آلام البطن على مدار الأسبوع ويتخلص منها في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الدراسية، فيعد هذا مؤشرا واضحا على أن الآلام ترجع لسبب نفسي، حيث ربما يتعرض الطفل للسخرية بالمدرسة أو يواجه مشاكل في التحصيل الدراسي.
المصدر: dpa