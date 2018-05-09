ارتفع، اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان والمازوت الاحمر والديزل اويل وقارورة الغاز 300 ليرة لبنانية. جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت الاسعار كالآتي:

• بنزين 98 أوكتان: 28100 ليرة لبنانية

• بنزين 95 أوكتان: 27500 ليرة لبنانية

• ديزل اويل: 19300 ليرة لبنانية

• مازوت احمر: 19200 ليرة لبنانية

• قارورة الغاز: عشرة كيلوغرام 14900ليرة لبنانية

ومن المتوقع ان تستمر هذه الاسعار بالارتفاع الاسبوع المقبل نظرا لوصول سعر برميل النفط البرنت الاميركي الى حدود 76 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام