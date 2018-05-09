أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ان الاتفاق النووي لم يكن بالاتفاق المرغوب في ايران، وقبلنا به فقط لالقاء الحجة، لكن ذلك البلد المستكبر (أمريكا) لم يلتزم حتي بتوقيعه.

وأشار اللواء باقري اليوم الاربعاء، الي مرحلة الدفاع المقدس، وقال ان القوات المسلحة والشعب الايراني تمكنا من الخروج من حرب شاملة، مرفوعي الهامة، واليوم هذا الشعب يمتلك نفس القدرة لدعم الحكومة.

وصرح مع الأمن والاستقرار الموجود في البلاد، يمكننا أن نقول لرجال الدولة إعملوا علي تطوير البلاد دون خشية من التهديدات، وهذا يرجع إلي اقتدار القوات المسلحة.

وقال مسؤولو أميركا أعلنوا سابقا وحاليا وفي العديد من المناسبات انهم يسعون للهجوم علي ايران، فيما ان العسكريين الامريكيين اعلنوا عجزهم عن ذلك.

وأكد اللواء باقري في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كان هذا الحاكم السعودي عديم الخبرة، يتعاون مع أميركا ويقول لهم انتم شنوا الحرب، ونحن ندفع الثمن ، لكنهم لا يجرؤون.

وأكد اللواء باقري انه لايوجد أدني شك في قدرة ايران الدفاعية لمواجهة المعتدين، وقال ان العسكريين الامريكيين، أطلعوا رئيسهم الأرعن ان الهجوم علي ايران سيؤدي إلي وقوع الكثير من الخسائر دون تحقيق أي إنجاز.

المصدر: وكالة ارنا للانباء