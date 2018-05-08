اعلنت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان الانتخابات البلدية التونسية اتصفت بالصدقية، وأسفت “لثغرات تقنية ونسبة احجام كبيرة عن الاقتراع وخصوصا لدى الشباب”.

وقال رئيس البعثة لمراقبة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الاوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو “تمكن الناخبون التونسيون يوم 6 ايار/مايو 2018 من التعبير عن خيارهم بكل حرية عبر انتخابات ذات صدقية”.

ولاحظ كاستالدو ان “الانتخابات شهدت نسبة اقبال متواضعة نسبيا يتعين استخلاص بعض الدروس منها وتعد المشاركة الضعيفة للشباب خصوصا مصدر قلق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية