أن تكون غاضبا تزامنا مع شعورك بالجوع، هي عاطفة إنسانية طبيعية جدا كما أثبت العلم مؤخرا، بل وتم إدراجها رسميا في أشهر قواميس اللغة.

ويرى أحد العلماء أن مصطلح “الغاضب الجائع”، أو ما يعرف حديثا بـ “Hanger” والتي تجمع بين كلمتي “Hunger/ الجوع” و”Angry/ غاضب”، هو مصطلح عام يتطابق مع الأسس العلمية.

وأوضحت صوفي ميدلين، وهي محاضرة في التغذية وعلم التغذية من كلية كينغز في لندن، العلاقة بين الجوع والغضب، “أنه تم اكتشاف علميا ومنذ فترة طويلة أن الجوع يؤدي إلى تهيج الأعصاب”.

وقالت أثناء استضافتها في برنامج “بي بي سي راديو 4”: “عندما تنخفض نسبة السكر في الدم لدينا، يرتفع الكورتيزول والأدرينالين في أجسادنا”.

وتابعت أن إفراز هذه الهرمونات من الممكن أن تؤثر بدورها على الدماغ، بسبب إفراز الببتيدات العصبية، التي تتحكم في المواد الكيميائية في الدماغ.

كما ألمحت ميدلين إلى أن “انخفاض مستويات الجلوكوز في الدماغ، والذي تنتج عند الشعور بالجوع، قد يجعل من الصعب علينا التحكم في عواطفنا وقدرتنا على التركيز”.

وأكدت صوفي ميدلين أن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب وراء ظهور مصطلح “Hanger”، بدمجها بين كلمتي “الجوع” و”الغضب”.

وفي ذات السياق، كتب “إيلا كارتر” و”فيليب واتس” في مجلة “هاو إت ووركس”، “أن هذا النقص في التركيز يمكن أن يؤثر على كل ما نقوم به، مما يتسبب في أخطاء سخيفة لا نقوم بها بشكل طبيعي”.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، تم الإعلان عن إضافة كلمة “Hangry” إلى قاموس أوكسفورد الإنجليزي.

المصدر: سبوتنيك