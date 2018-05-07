رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين دعوة مرشح معارض الى مناظرة تلفزيونية بينهما قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 حزيران/يونيو.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم اينجه وجه في وقت سابق الاثنين هذه الدعوة الى اردوغان.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في انقرة مع الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش “لا اريد المشاركة في مناظرات وخصوصا تلفزيونية، لا اريد ان ادع شخصا اخر يسجل نقاطا على حسابي”. وتدارك “لكنني مستعد للقائه في مقر حزبي”.

وتحاول المعارضة رص صفوفها في مواجهة اردوغان وحزبه العدالة والتنمية استعدادا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو لكنها تندد بانعدام المساواة في الحملة.

وكتب محرم اينجه الاحد على تويتر “اذا استمر الحظر الاعلامي الذي فرضه القصر (الرئاسي) على المعارضة، فسننظم تجمعاتنا امام (مقار) قنوات التلفزة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية