وجه رئيس مجلس النواب كلمة الى اللبنانيين عامة وأبناء الجنوب والبقاع والضاحية خاصة، شكرهم فيها على إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية.

وجاء في كلمة بري: “الى الذين لا يغويهم النصر، ولا يكسر إرادتهم خوف أو احتلال وتسلط واستعلاء، الى هؤلاء الذين مع كل استحقاق يخرجون أكثر نضوجا وشموخا، لأبناء سيدة المعبور في جزين وقرى الريحان المحصن بالوحدة والإنفتاح، للأهل في قرى ساحل صيدا الزهراني وسيدة المنطرة في مغدوشة الممتلئة قلوبهم بأنوار المحبة، للأوفياء في صور وقراها المعلقة في السماء، لبنت جبيل وقرى قضائها، لبيادر الرجولة والعز في تلة مسعود والطيبة ورب ثلاثين، ولكل قرية ودسكرة من مدينة الإشعاع والنور، نبطية الصباح ورمال رمال، الى مرجعيون الكلمة والحرف واللون، الى حاصبيا الحكمة والكلمة السواء، الى مشغرة وأقمارها سحمر ويحمر وميدون ولبايا وعين التينة وصغبين، الى السهل الممتنع، بقاع الصدق والمروءة، الى كل لبناني اقترع بالأمس للوائح الأمل والوفاء، شكرا لإخلاصكم الذي لا يقاس، شكرا لوحدتكم فهي جمر لا يداس، شكرا لصوتكم الذي أوصلتموه الى المدى الأرحب. شكرا للأمانة التي أودعتمونا إياها، أمانة حفظ الوطن والأرض والإنسان، أمانة لبنان، وحدته، مقاومته، جيشه وشعبه”.

وقال بري: “شكرا لإنجازكم هذا الإستحقاق قلبا واحدا ويدا واحدة والعهد هو العهد، كما كان وعدنا أن نصنع معكم ولكم وللبنان فجرا جديدا عنوانه أنتم يا كل الأمل ويا أهل الوفاء، صدقوني ما فعلتموه هذا وحد لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام