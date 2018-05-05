بدأت صباح اليوم السبت في فندق ايللي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الفنية الـ 18 لسد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر بحضور وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث.

ويترأس الوفود الثلاثة وزراء الموارد المائية، السوداني معتز موسى، والمصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سلشي بيكيلي.

وتشمل أجندة الاجتماع مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على التقرير الاستهلالي لترفع للاستشاري، بجانب وضع التوجيهات لدفع الدراسات والنقاط التعاقدية مع الاستشارية.

وتأتي اجتماعات اللجنة الفنية تمهيدا لتقريب وجهات النظر في المسار الفني، قبل اجتماع وزراء الخارجية والري والأمن في منتصف الشهر الجاري، والمقرر انعقاده في أديس أبابا.

المصدر: سونا