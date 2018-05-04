درعا وريفها:

ـ قُتل أحد مسلَّحي “الجيش الحر” إثر اشتباكاتٍ مع المجموعات المرتبطة بداعش، على اطراف بلدة حيط في ريف درعا الغربي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” قاصِرَين من قرية العزيزية جنوب غرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عشرات الشُبَّان من مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

حلب وريفها:

ـ استولت “قسد” على منازل وممتلكات المدنيين الذين تجمعهم صلة قرابة بمسلَّحي “الجيش الحر” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل مدني واصيب آخرون إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليهم، في قرية معردبسة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوَّة ناسفة زرعها مجهولون على أطراف بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.