رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف جمهوريتي التشيك ورومانيا الرافض نقل سفارتيهما في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، نافية التصريحات الإسرائيلية بخصوص المسألة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها إن “القرار يعبر عن التزام التشيك ورومانيا بالقرارات الدولية والقانون الدولي، وكذلك التزامهما بموقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس”.

وأوضحت الوزارة، أن “إعادة افتتاح القنصلية الفخرية في القدس الغربية للبلدين، التي كانت موجودة أصلا ليس بالأمر الجديد، ولا يعبر عن تغير في مواقف الدول الثابت من القدس”.

وأشارت الخارجية إلى أن ثبات الدولتان على مواقفهما، يأتي نتاجا للجهود الدبلوماسية التي قامت بها الوزارة وسفراؤها لوقف المد الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وثمن وزير الخارجية رياض المالكي، نيابة عن القيادة الفلسطينية، الجهود التي بذلها الاتحاد الأوربي، والذي أعرب بشكل واضح أنه “لن يسمح” لأي دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع، فيما يتعلق بموضوع القدس.

المصدر: وكالة معاً