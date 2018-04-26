أعلن مصدر رفيع المستوى في مكتب المستشارة الألمانية الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يعتزمان خلال لقائهما المرتقب يوم غد، بحث الأوضاع في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وشرق أوكرانيا والقضايا التجارية، مشيرا إلى إمكانية أن يتطرق القادة إلى بحث مصير اتفاقية البرنامج النووي الإيراني.
وقال المصدر للصحفيين، متحدثا عن موضوعات المحادثات بين ميركل وترامب “بالطبع سيتم التطرق لقضايا التجارة عبر الأطلسي ومسائل العمل العامة لشؤون العلاقات الاقتصادية الدولية”. وأضاف “هناك أيضا عدد من النزاعات الدولية والنزاعات ذات البعد الدولي، على سبيل المثال سوريا وكوريا وأوكرانيا ودونباس”. كما أشار المتحدث إلى أن إحدى “قضايا النقاش الممكنة، قد تكون مصير الاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني”. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أعلن في وقت سابق أن “سلوك روسيا” سيكون واحدا من الموضوعات التي من المقرر إدراجها على المحادثات بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم 27 نيسان/أبريل.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية