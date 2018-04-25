ذكرت السلطات في اندونيسيا الأربعاء ان عشرة اشخاص قتلوا وجرح العشرات غيرهم بعد اندلاع حريق في بئر نفطية غير شرعية في أقليم أتشيه.

وتسببت بقعة نفطية بحريق كبير حوالى الساعة 1.30 صباحا (18.30 ت غ الثلاثاء) في منطقة سكنية، حيث امتدت السنة اللهب الى ثلاثة منازل وكانت لا تزال خارج السيطرة عند الصباح.

وقال سيفول رئيس منطقة رانتو بورولاك في أتشيه “النار لا تزال مشتعلة ولم ينجحوا في اطفائها”.

وتم بحسب الشرطة انتشال عشر جثث من موقع الحريق، ومن المتوقع ان تزيد حصيلة القتلى، بينما تم نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وقدمت شركة النفط الوطنية بيرتامينا المساعدة لرجال الأطفاء الذين كانوا يعملون على اخماد النار.

وتنتشر في شرق أتشيه عمليات بحث عن النفط على نطاق ضيق يقوم بها السكان الريفيون بشكل غير شرعي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية