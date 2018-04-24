ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن سلبا جراء ارتفاع الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية وانحسار المخاوف الجيوسياسية.

وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1327.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. لا يبعد ذلك عن مستوى 1321.81 دولار المسجل يوم الاثنين وهو الأضعف للمعدن منذ السادس من ابريل نيسان.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1329.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 985.35 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 918 دولارا.

وارتفعت الفضة أكثر من واحد بالمئة إلى 16.71 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

المصدر: رويترز