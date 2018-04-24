أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمود الزهار أن “المجلس الوطني لن يكون ممثلاً للشعب الفلسطيني إذا لم يمثل كل أطياف الشعب بما فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وقال الزهار في حديث له مساء الاثنين حول عقد الوطني نهاية الشهر الجاري في رام الله بالضفة الغربية المحتلة “مع كل الاحترام للشخصيات الموجودة في المجلس الوطني دون أن يكون تمثيل لتنظيمات حماس والجهاد والشعبية يصبح مجلس ناقص الأهلية”.

وحول لقاء وفد حماس مع المخابرات المصرية في القاهرة مؤخرا، أوضح الزهار “أنها لم تسفر عن شيء لأنه بات واضحا أن رام الله لا تريد تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 2011”.

المصدر: فلسطين اليوم