أكد الامام السيد علي الخامنئي على ضرورة تعزيز قدرات الجيش ، مشدداً على ضرورة إستمرار عملية التطوير ليكون الجيش في المستقبل أفضل من الحاضر وأكثر فاعلية وقوه وثورية.

وخلال إستقبال القائد العام للقوات المسلحة الامام علي الخامنئي للقائد العام للجيش وجمعا من قادة القوات البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانيه اليوم الأحد اشاد سماحته بالخبرات التي يتمتع بها افراد الجيش القدماء معرباً عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ينتظر شباب الجيش.

وأكد سماحته في هذا اللقاء الذي عقد بمناسبه عيدالجيش وسلاح البر على ضرورة مواصلة تطوير قدرات الجيش، مشدداً على ضرورة إستمرار عملية التطوير ليكون الجيش في المستقبل أفضل من الحاضر وأكثر فاعلية وقوه وثورية.

وخاطب الامام الخامنئي شباب الجيش بالقول “إنني أدعوكم أيها الشباب الأعزاء إلى الافاده من أقصى مستوى الإبداع والجهود والإمكانيات التي تمتلكونها لتعزيز التقدم والنهوض بالجيش”.

المصدر: وكالة ارنا