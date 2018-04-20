اكتشف علماء أحياء من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، نوعا جديدا من النمل، يفجر نفسه عندما يشعر بالغضب، ليغلف أعداءه بمادة سامة لزجة.

تفجر هذه الفصيلة من النمل، والتي اكتشفت في غابات “بورنيو”، وأطلق عليها اسم “كولوبيس إكسبلودينس”، جسمها بالضغط على عضلات البطن بقوة كبيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتسبب “الانفجار الانتحاري” في موت النملة على الفور، ولكن ذلك يترافق مع إطلاق سائل أصفر سام لزج، تنتجه غدد كبيرة تقع خلف فكها.

ووفقا للعلماء، يتمتع السائل اللزج برائحة مميزة تشبه “الكاري”، وهو قادر على قتل الحشرات المهاجمة، أو إصابتها على نحو قوي، كذلك يلتصق فك النمل الانتحاري بجسم الخصم عند موتها، لتطبق على المهاجم بقوة كبيرة في حال لم يمت بالسم.

وتتبع هذه الفصيلة من النمل قانونا صارما بشأن انتحارها، حيث تمتنع عن القيام بذلك داخل أعشاشها، ولكنها تنفذ عمليتها في المواجهات الفردية فقط.

المصدر: سكاي نيوز