صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار يدعو الحكومة التركية إلى إخلاء سبيل جنديين يونانيين محتجزين في تركيا، بسبب دخولهما الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وقدم مشروع القرار إلى الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، نواب يونانيون وآخرون من اليمين المتطرف.

وصوت لمصلحة مشروع القرار 607 نواب، ورفضه 7 فقط، فيما التزم 18 آخرون الحياد ولم يشاركوا في التصويت.

وورد في مشروع القرار أن الجنديين اليونانيين ضلا طريقهما ودخلا الأراضي التركية بالخطأ نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأن حوادث مماثلة كانت تقع في السابق، وتحل بسهولة بين الجانبين.

ومطلع مارس 2018، قضت محكمة الصلح والجزاء في مدينة أدرنة التركية (شمال غرب)، بحبس عسكريين يونانيين اثنين بتهمة “محاولة التجسس العسكري” و”دخول منطقة عسكرية محظورة”.

وأوقفت قوات حرس الحدود التركية أثناء قيامها بمهامها الدورية، العسكريين اليونانيين وهما الملازم أجيلوس ميترتوديس والرقيب ديميتروس، في منطقة “بازار كولا” الحدودية مع اليونان التابعة لمحافظة أدرنة.

المصدر: وكالة الاناضول