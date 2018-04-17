قالت دراسة حديثة إننا نتعرض لمطر فيروسي من السماء، وإن عدد الفيروسات التي تصل الأرض تبلغ 800 مليون فيروس على كل متر مربع يوميا.

وأجرى الدراسة فريق دولي من الباحثين، وذلك في أعلى جبال سييرا نيفادا في إسبانيا. ووضع الباحثون دلاء لجمع دش من الفيروسات التي تسقط من السماء.

ويعتقد العلماء أن هناك مجموعة من الفيروسات تدور حول الكوكب فوق طبقة الطقس في الغلاف الجوي، ولكن تحت الطبقة التي تسافر فيها الطائرات، ومعظم الفيروسات التي تطير تأتي من رذاذ البحر، كما تصل أعداد أقل في العواصف الترابية.

وأجرى الدراسة عالم الفيروسات البحري في جامعة كولومبيا البريطانية كورتيس ساتل وزملاؤه، ونشرت في مجلة الجمعية الدولية للإيكولوجيا الميكروبية.

وهذه الدراسة هي الأولى التي تحصي عدد الفيروسات التي تسقط على الكوكب.

المصدر: نيويورك تايمز