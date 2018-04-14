أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن العدوان الغربي على سوريا “جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة”. وأكد الأسد، في اتصال تلقاه من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، أن العدوان جاء نتيجة لفقدان الدول الغربية “مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم، وفشل الإرهابيين بتحقيق أهداف تلك الدول”. هذا وشدد الأسد على أن هذا العدوان “لن يزيد سورية والشعب السوري إلا تصميماً على الاستمرار في محاربة وسحق الإرهاب في كل شبر من تراب الوطن”. وأوضح الرئيس السوري لنظيره الايراني تفاصيل العدوان، وكيفية صده. بدوره، أعرب روحاني عن إدانته الشديدة للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية، مؤكداً “استمرار وقوف إيران إلى جانب سورية والشعب السوري”، ومعرباً عن ثقته بأن “هذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب”.

المصدر: وكالة سانا - سوريا