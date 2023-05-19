وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مقر انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2023 - 14:34

وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مقر انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية

منذ 13 mins 19 May، 2023
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