وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مقر انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2023 - 14:34
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قمة دول مجموعة السبع تعقد اجتماعا لها في مدينة هيروشيما باليابان لبحث تطوراتِ الاَزْمةِ في اُوكرانيا
بيان قمة السبع: نجدد التزامنا بدعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً مهما تطلب الأمر
رويترز عن الرئيس الصيني: بكين تهدف إلى تعزيز اتفاقات الاستثمار مع دول آسيا الوسطى
وزير خارجية ايران حسين أمير عبداللهيان يبحث مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش التطورات في المنطقة والعالم
وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مقر انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية
منذ 13 mins
19 May، 2023
عاجل
الرئيس السوري بشار الأسد
سوريا
عودة سوريا إلى الجامعة العربية
قمة جدة
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