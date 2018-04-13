قتل شرطيان ومدني في اعمال عنف بين قوات الامن وسكان قرية نائية في وسط الكونغو الديموقراطية، بحسب ما افادت مصادر أمنية محلية.

وقالت المصادر “اندلعت اعمال العنف الخميس اثر هجوم سكان في قرية اوكولو على مفوضية شرطة ردا على مقتل احد السكان في المفوضية”.

واضافت المصادر ان “القرويين قتلوا بالسواطير شرطيين اثنين بعد ان لقي شقيق معتقل حتفه في مفوضية الشرطة اثر تعرضه للضرب”.

وتابعت المصادر “كما أحرق القرويون مفوضية الشرطة وأخذوا جثة المتوفي”، واشارت الى ان “الجيش أرسل تعزيزات كما اوفد قاض عسكري لاجراء تحقيقات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية