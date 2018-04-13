أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، أن القوات المسلحة اليونانية لن تشارك في عملية عسكرية محتملة في سورية.

ونقلت وكالة “أمنا” اليونانية، عن مصادر في الحكومة قولها أن ” تسيبراس وماكرون، بحثا الأحداث الأخيرة في سورية، ورئيس الوزراء اليوناني، أدان استخدام السلاح الكيميائي، وأكد ضرورة وجود مبادرة حازمة من الاتحاد الأوروبي وأهمية جهود التسوية على أساس مقترح السويد”.

هذا وزعت السويد، يوم أمس الخميس، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن إرسال بعثة رفيعة المستوى لنزع السلاح إلى سورية.

المصدر: سبوتنيك