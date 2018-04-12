اعرب وزيرا الخارجية الفرنسي جيرار كولومب والالماني هورست سيهوفر الخميس في باريس عن قلقهما حيال تصاعد الهجرة الى اوروبا في حال تفاقم النزاع في سوريا. وقال سيهوفر حول سوريا “نود تسوية النزاعات دبلوماسيا وعبر الحوار”، واضاف “استمرار دوامة العنف سيفاقم مشكلة الهجرة”.

وقال كولومب خلال مؤتمر صحافي مشترك “نرى مليا كل ما يمكنه التسبب بنزاعات ونحاول تفاديها وبهذه الطريقة يمكننا التحقق من عدم وجود لاجئين آخرين من ساحات معارك جديدة تسبب مشاكل لدولنا”، ورأى ان “المانيا واجهت قبل ثلاث سنوات مشكلة هجرة كبيرة كانت صعبة، واذا كان هناك اليوم 92 نائبا من اليمين المتطرف في البوندستاغ فلان هذه الاشكالية تسببت بصعوبات في الرأي العام الالماني”.

وبحث ايمانويل ماكرون وانغيلا ميركل الخميس في الوضع في سوريا واسفا “للتعطيل” في مجلس الامن الدولي في اشارة ضمنية الى روسيا. وحول قضايا الهجرة اكد كولومب “عزمه التوفيق بين الفعالية والرغبة في اظهار انسانية نريد رفعها الى مستوى الاتحاد الاوروبي”. وقال سيهوفر “نتقاسم النقاط الاساسية نفسها” مشيدا بـ “التعاون الممتاز” حول مسائل الهجرة بين البلدين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية