دمشق وريفها:

ـ خرج مسؤول فصيل “جيش الاسلام” المدعو عصام البويضاني من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، مع عدد من مسؤولي الصف الاول في الفصيل ومئات المسلحين وعوائلهم في القافلة الثالثة التي تضم نحو 40 حافلة إلى الشمال السوري، ليلة أمس وتم رفع علم الدولة السورية المعترف به دولياً على عدد من الأبنية في دوما، بحسب “المرصد السوري” المعارض.

ـ عثر الجيش السوري على مواد شديدة الانفجار بينها مواد سعودية المنشأ ومادة الكلور السامة ومستودعات لتخزين قذائف الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة، خلال عمليات التمشيط في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية لدمشق، وكان مسلحي “فيلق الرحمن” قد حولوا أحد أحياء البلدة إلى “مربع أمني لهم” ومنعوا المدنيين من الدخول إليه.

حلب وريفها:

ـ قُتل شخص وأُصيب عدد آخر، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب “المجلس المحلي” التابع للمجموعات المسلحة في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

حمص وريفها:

ـ اُصيب 4 مواطنين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على قرية قني العاصي بريف حمص الشمالي مصدرها المجموعات المسلحة.