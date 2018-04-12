أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية الخميس، عن سقوط طائرة من طراز “ياك – 130″ في مكان خال بمقاطعة فورونيج. وجاء في بيان المكتب الإعلامي :” في 12 نيسان/أبريل 2018، في حوالي الساعة 9:40 صباحاً خلال رحلة تدريب مجدولة، تحطمت طائرة “ياك-130″، التابعة لقاعدة الطيران للتدريب في مدرسة كراسنودار العليا للطيران في مدن بوريسوغليبسك [إقليم فورونيج].” وأضاف البيان “كل من الطيارين والطيار-المدرب والطلاب، قذفو بأنفسهم بأمان، هبطوا بشكل مستقل في المطار. ولا يوجد تهديد على حياتهم وصحتهم. وسقطت الطائرة في منطقة مهجورة، دون تدمير.”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية