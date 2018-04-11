دمشق وريفها:

ـ ضبط الجيش السوري أكبر معمل لتصنيع المواد شديدة الانفجار في بلدة زملكا في الغوطة الشرقية لدمشق، كان الارهابيون يستخدمونها في صناعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، كما ضبط الجيش أثناء تمشيطه للمنطقة بين بلدتي زملكا وحزة سيارة مفخخة معدة للتفجير.

درعا وريفها:

– قُتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي “الكرك – رخم” في ريف درعا الشرقي.

الحسكة وريفها:

– اعتقلت “قسد” 3 اشخاص في مخيم مبروكة قرب مدينة راس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بتهمة التعامل مع “الجيش الحر”.

حلب وريفها:

– قُتل أحد الأشخاص في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، فيما عُثرَ على جثة شخص آخر مقتولاً قرب المشفى الجديد في المدينة.

ـ خرجت تظاهرة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، طالبت الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه بالسماح لقافلة مسلحي “جيش الإسلام” وعوائلهم القادمين مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق بالدخول إلى مناطق سيطرة “درع الفرات” في الشمال السوري.