قتل جندي من القبعات الزرق وأصيب ثمانية آخرون في مواجهات اندلعت عصر الثلاثاء في بانغي بين قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومسلحين في ميليشيات تطلق على نفسها “قوات الدفاع الذاتي”.

وقال مصدر أمني ان المواجهات المسلحة التي دارت في حي “بي كاي 45” في العاصمة أسفرت ايضا عن اصابة ما لا يقل عن 46 مدنيا بجروح بينهم 44 تولت علاجهم “أطباء بلا حدود”، كما افاد مسؤول في المنظمة الانسانية.

اما الجريحان الباقيان فنقلا الى مستشفى الاطفال في بانغي، بحسب ما اعلن مسؤول في المستشفى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية