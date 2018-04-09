أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، الأحد، عن مشروع كبير للربط الكهربائي مع مصر ومن المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الكهرباء السوداني، معتز موسى، ونظيره المصري محمد شاكر، في بيان صحفي على هامش زيارة الأخير للخرطوم، على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة مع عقد الجلسات الفنية لتفعيل المشروع.

وقال البيان إن الوزيرين بحثا خلال لقائهما في الخرطوم أبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقة وكيفية مضاعفة المنفعة المشتركة من التوجيهات والمشروعات ذات الصلة.

وأكد الوزيران على حاجة البلدين بأن يكونا نموذجا للتكامل لما يخدم مصالح وتطلعات شعب وادي النيل وبما يحقق الاستقرار والتنمية.

المصدر: صحف مصرية