أعلن الجيش المصري الأحد انه قتل أربعة ارهابيين خلال الايام الماضية، في حملته العسكرية الجارية في سيناء للقضاء على “العناصر الارهابية” في شبه الجزيرة المضطربة.

واكد الجيش في بيان على صفحته في فيسبوك “القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة وعنصر تكفيري عثر بحوزته على مبالغ مالية”.

كما ذكر أن قواته اوقفت ارهابيين مشتبه بهم في وسط سيناء بالإضافة إلى 250 “من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا”.

وقتل أكثر من 100 ارهابي و22 عسكريا على الأقل في الحملة التي أطلقها الجيش في سيناء للقضاء على “العناصر الارهابية” في 9 شباط/فبراير الفائت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية