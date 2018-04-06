أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمود الزهار أن “مسيرة العودة السلمية أداة من أدوات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”، وشدد على أنّ “سلمية مسيرة العودة لا يعني تخلينا عن سلاحنا”.

وأوضح الزهار في حديث له الجمعة ان “سلمية مسيرة العودة الكبرى لا يعني التخلي عن السلاح الذي يحفظ قضيتنا وثوابتنا الوطنية”، واضاف ان “المقاومة المسلحة ستستخدم في الوقت المناسب”.

وقال الزهار “سنضرب العمق الإسرائيلي اذا تجرأ الاحتلال باطلاق النار واغتيال القيادات في غزة”، وأوضح أن “اطلاق النار على غير المسلحين من اخلاق الاحتلال”، وهم لا يوجد عندهم اخلاق”، لافتا الى أن “الكل يراهن على هذا الشارع وسيأتي الوقت الذي نحرر فيه فلسطين كاملة”.

المصدر: فلسطين اليوم