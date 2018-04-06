استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، وزير الإعلام ملحم الرياشي، وعرض معه الأوضاع العامة والإنتخابات النيابية وشؤونا تتعلق بوزارة الإعلام وبالإعلام عموما.

وقال الرياشي بعد الزيارة: “كانت جولة مع دولته حول الإنتخابات النيابية والحكومة ومؤتمر سيدر 1 في باريس، وتناولنا أيضا الإعلام ودوره وكذلك موضوع المتعاقدين في وزارة الإعلام وأهمية تثبيتهم الى جانب المتعاقدين في كل إدارات الدولة، وهناك عمل في هذا الإتجاه. كذلك عرضنا لبعض ما يحصل في الإعلام، وعبر هذا المنبر أتمنى على الإعلاميين، خصوصا المحترفين منهم، أن يبقوا محافظين على الأخلاق المهنية والإعلامية في تخاطبهم. وللذين يتواصلون معي من المتضررين في هذا المجال، أعتقد أن المرجع الصالح هو القضاء ويمكن أن يلجأوا اليه إذا أرادوا ذلك. ولكن أعود وأؤكد على ضرورة الحفاظ على الأخلاق الإعلامية لأنها هي التي تحمي لبنان وصورته، تحمي لبنان النموذج والرسالة لكل العالم، هذا ما قلته منذ أن تسلمت وزارة الإعلام على أمل أن تتحول الى وزارة اعلام وتواصل وحوار، وأود أن أؤكد على ذلك أيضا من منبر الرئيس بري”.

وكان بري قد استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل مساعد الخرافي على رأس وفد من الملتقى البلدي الأول بين لبنان والكويت، ودار الحديث حول العلاقات والتعاون بين البلدين.

ثم استقبل وفدا من المتقاعدين يضم موظفي الدولة المتقاعدين وقدامى القوات المسلحة ومنتدى سفراء لبنان، وقد شكروه على دوره ومواقفه في حماية حقوق المتقاعدين وفي إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقدموا له دروعا تقديرية تعبر عن ذلك.

المصدر: الوكالة الوطنية