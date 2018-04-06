أعلن بنك المركزي الهندي، الجمعة، منع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته من التعامل مع أي أفراد أو شركات بواسطة العملات الرقمية. وحسب ما ذكرته صحيفة “إنديا تايمز”، فإن البنك المركزي الهندي يقول إن العملات الرقمية تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك وتكامل السوق وتبييض الأموال.

وجاء في بيان للبنك “بسبب المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.. قررنا وبشكل رسمي عدم تعامل المؤسسات الخاضعة لإشرافنا مع أي فرد أو كيان تجاري بواسطة العملات الافتراضية”.

وأضاف أن على البنوك والمؤسسات التي تقدم مثل هذه الخدمات إنهاء علاقاتها بهذه العملات خلال مدة زمنية محددة.

ووفقا لتقارير محلية، فإن الفترة الزمنية التي تستغرقها الشركات لإخراج نفسها من مجال العملات الرقمية هي ثلاثة أشهر.

المصدر: سكاي نيوز