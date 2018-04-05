استشهد شابان اليوم الخميس، أحدهما متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب الآخر برصاص الاحتلال شرق غزة.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الشاب شادي حمدان الكاشف (34 عاماً) استشهد صباح اليوم متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام شرق رفح، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما أعلن أيمن السحباني مدير الإسعاف والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، أن جثمان شهيد وصل صباح اليوم لمجمع الشفاء الطبي أصيب برصاص الاحتلال.

وفيما بعد أعلنت وزارة الصحة أن الشهيد هو مجاهد نبيل الخضري (25 عاماً) من سكان مدينة غزة.

وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة تابعة لما يسمى سلاح الجو الإسرائيلي قصفت الليلة الماضية شاباً فلسطينياً قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث أن جيش الاحتلال لن يسمح لأحد بالمساس بأمن “إسرائيل”.

المصدر: فلسطين اليوم