رأى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يواصل ابتزاز السّعودية، وهذه المرّة من الباب السّوري”. وأفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وخلال تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تطرّق الى ابتزاز ترامب للسعودية من الباب السّوري، قائلاً “البقرة ما زالت تُحلب دون كم أو نقصان. لقد أصبح واضح اليوم أن ترامب يطلب من ممولي داعش 4 مليارات أخرى لكي يُبقي القوات الأمريكية في سوريا؛ في الحقيقة فإن أي عمل يقومون به يوخّر الانتصار على الإرهاب ويُضعّف من وحدة السّوريين”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن على السّعودية أن تدفع تكاليف بقاء القوات الأمريكية إن رغبت الأخيرة بقاء الولايات المتحدة في سوريا. بدوره، ولي العهد السّعودي قال إن بلاده تعتقد إن على أمريكا أن تُبقي قواتها في سوريا على المدى المتوسّط، “في مواجهة توسّع النّفوذ الإيراني”، على حد زعمه.

المصدر: وكالة تسنيم للانباء