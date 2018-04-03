طالبت جامعة الدول العربية “مجلس الأمن الدولي بلجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال الإسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة”.

موقف الجامعة هذا بالاضافة الى غيره من المواقف الهزيلة والهابطة جاءت الثلاثاء خلال اجتماع مجلسها بشكل غير عادي للبحث في التطورات الاخيرة التي سجلت في الاراضي المحتلة واعتداء العدو الصهيوني على المتظاهرين ضمن مسيرة العودة في غزة.

ودعا مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة دياب اللوح في كلمته إلى “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرة العودة في غزة يوم الجمعة الماضي والتي أدت إلى مقتل 17 فلسطينيا”.

بدوره، قال الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون فلسطين والأراضي المحتلة سعيد أبو علي “إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحا فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 31 آذار/مارس 2018”.

ومن جانبه، دعا مندوب مصر الدائم في الجامعة السفير ياسر العطوي “جميع الأطراف في الأراضي المحتلة للتهدئة وضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر”.

المصدر: سبوتنيك