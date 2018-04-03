قتل أربعة مسيحيين بالرصاص الاثنين بايدي مسلحين مجهولين في جنوب غرب باكستان، على ما أفاد مسؤول أمني.

وحصل الهجوم في حي غالبية سكانه من المسيحيين في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان في جنوب غرب البلاد.

وقال قائد الشرطة في الولاية معظم جاه انصاري إن “ثلاثة اشخاص من أسرة واحدة بينهم امرأة قتلوا حين تعرضت عربة يستقلونها لهجوم” بالرصاص. وتابع أن “سائق العربة وهو مسيحي أيضا قتل” في الهجوم.

وأفاد انصاري أن “التحقيقات المبدئية تشير إلى أن الضحايا تعرضوا لهذا الكمين بسبب ديانتهم”. وأصيبت طفلة في الهجوم وهي تتلقى العلاج في مستشفى المدينة، بحسب ما قال مسؤولون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية