تقدمت الامارات الاثنين بشكوى رسمية ضد قطر في المنظمة الدولية للطيران المدني، تتعلق باعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الامارات.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي سيف السويدي إن “التعرض للطائرات الاماراتية يشكل خرقا متعمدا من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني وتهديدا لسلامة الطيران المدني وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات”، واضاف ان “هذا التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين”.

وكانت الإمارات أعلنت الاسبوع الماضي أن طائرتين مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرة ركاب تجارية واخرى مروحية مدنية.

يذكر ان الامارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها بقطر بتهمة تمويلها ودعمها الارهاب، الامر الذي تنفيه الدوحة بشكل مطلق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام