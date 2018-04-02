تمكن الخبراء في شركة “Dr.Web” المتخصصة بأمن المعلومات من اكتشاف فيروسات خطيرة في 45 نموذجا من الهواتف الذكية.

وقال المدير التنفيذي للشركة بوريس شاروف: “وردتنا معلومات من عملائنا تفيد بأن برمجياتنا اكتشفت فيروسات إلكترونية خطيرة في بعض الهواتف الذكية. وبعد التدقيق، تبين لنا أن هذه الفيروسات موجودة في أنظمة الهواتف، أي أنها لم تأت من مصادر خارجية، بل زرعت في أنظمتها في مرحلة الإنتاج”.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الفيروسات المذكورة وجدت في 45 نموذجا من الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد كهواتف “Leagoo” و”Zopo Speed 7 Plus” و”UHANS A101″ و”Doogee” و”Umi London” و”Tesla SP6.2″ و”Haier T51″ وغيرها.

يذكر أن الخبراء في “Dr.Web” كانوا قد حذروا سابقا من انتشار فيروس”BankBot” في هواتف أندرويد، والذي طور خصيصا لسرقة البيانات وكلمات السر لبطاقات المستخدمين المصرفية الموصولة مع هواتفهم وأجهزتهم الذكية.

المصدر: روسيا اليوم