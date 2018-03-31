أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الحراك الرسمي والشعبي الفلسطيني مستمر حتى نيل الحقوق المشروعة.

وقال أبو ردينة في بيان، اليوم السبت، أن “رسالة الشعب الفلسطيني بالأمس كانت واضحة بأن الأرض الفلسطينية باقية لأصحابها الشرعيين”، متابعا “الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي سيستمر حتى نيل حقوقنا المشروعة”.

وأضاف أبو ردينة “الاعتراضات الأميركية في مجلس الأمن الدولي التي أدت لتعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني”، موضحا “استمرار الإدارة الأميركية بنهجها الحالي بحماية الاحتلال وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو لوقف عدوانها وبطشها لن تزيد شعبنا إلا صمودا وثباتا على مواقفه”.

المصدر: سبوتنيك