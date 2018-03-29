أعلنت اللجنة الوطنية لمسيرة العودة، عن الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المسيرات الشعبية السلمية على امتداد “الحدود” شرق وشمال قطاع غزة.

ودعت اللجنة في مؤتمر صحفي لها، عصر اليوم، جماهير الشعب رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً ، شباباً وشيوخاً للخروج الحاشد والمشاركة الفاعلة في هذه المسيرات، مشيرة إلى أن صلاة الجمعة ستكون في الأماكن المشار إليها، والتجمع في كافة الميادين المحددة من قبل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار حسب التالي:

– محافظة شمال قطاع غزة: منطقة أبو صفية شمال المقبرة.

– محافظة غزة: المنطقة الصناعية (ملكة).

– محافظة الوسطى: شرق مخيم البريج.

– محافظة خانيونس: شرق خزاعة، بجوار أرض النجار.

– محافظة رفح: شرق رفح خلف البرج الأحمر، أرض أبو فتلة.

كما دعت الجماهير في مناطق اللجوء والشتات إلى دعم واسناد مسيرات العودة وتسيير المظاهرات والوصول إلى المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة حيثما أمكن ذلك.

وناشدت اللجنة الوطنية، جماهير أمتنا وكل أحرار العالم لمساندة مسيرات العودة وتنظيم الفعاليات المختلفة لدعم شعبنا وإسناد حقه في العودة لأرضه.

المصدر: فلسطين اليوم