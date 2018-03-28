أقر التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، بأن ضرباته أسفرت عن مقتل ما لا يقتل عن 855 مدنيا في سوريا والعراق منذ بداية العملية العسكرية ضد الإرهابيين في آب/أغسطس من العام 2014.

وجاء في بيان التحالف “استناداً إلى المعلومات المتوفرة، يرى مقر العمليات الموحدة أن ما لا يقل عن 855 شخصا قتلوا بالخطأ جراء ضربات التحالف منذ بداية عملية العزم الراسخ”.

وأضاف بيان التحالف، لا تزال تجرى دراسة 522 تقريرًا عن الضحايا. في الوقت نفسه، من الملاحظ أن تقارير الضحايا، المعترف بها من قبل التحالف على أنها “غير جديرة بالثقة”، لا تحتوي بالضرورة على بيانات كاذبة عن الضحايا – قد يكون لديهم ببساطة “أدلة غير كافية” على حقيقة أن هؤلاء كانوا من الضحايا.

وكان قد أعلن التحالف في أواخر شباط/فبراير عن مقتل 840، وقبل شهر من ذلك – 830 مدنيا منذ بداية العملية.

المصدر: وكالة سبوتنيك